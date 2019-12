Mindestens neun Tote durch Zyklon "Belna" auf Madagaskar

Infolge des Zyklons "Belna" sind auf Madagaskar den Behörden zufolge mindestens neun Menschen gestorben. In der Stadt Soalala würden zudem drei Menschen vermisst, sagte am Dienstag Elack Andriakaja, Leiter der nationalen Katastrophenschutzbehörde (BNGRC). Der tropische Wirbelsturm war am Montag mit Windböen von bis zu 130 Stundenkilometern im Nordwesten des Inselstaats auf Land getroffen.