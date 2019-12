Drei Menschen in Polen mit Axt getötet

Ein 18-jähriger Schüler aus Polen wird verdächtigt, seine Eltern und seinen kleinen Bruder mit der Axt getötet zu haben. Die Tat ereignete sich laut Nachrichtenagentur PAP in der Nacht auf Montag in dem Ort Zabkowice Slaskie in Niederschlesien.