Promis und Protest bei Scala-Saisoneröffnung mit Tosca

Die Mailänder Scala hat am Samstagabend ihre Saisoneröffnung mit Puccinis Tosca gefeiert. Mit einem langen Applaus wurde die Leistung der Sopranistin Anna Netrebko gefeiert, die die Titelrolle übernahm. An ihrer Seite stand der italienische Bariton Luca Salsi, der in der Rolle des Scarpia das anspruchsvolle Scala-Publikum begeisterte.