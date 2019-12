Kriechmayr in Beaver-Creek-Abfahrt nur von Feuz besiegt

Kugelverteidiger Beat Feuz hat sich den Sieg in der Weltcup-Abfahrt der Herren in Beaver Creek geschnappt. Der Schweizer hatte am Samstag 0,41 Sekunden Vorsprung auf den Oberösterreicher Vincent Kriechmayr und den Franzosen Johan Clarey, die vor dem Salzburger Hannes Reichelt (0,43) ex aequo Zweite wurden. Für Feuz war es der zwölfte Weltcupsieg seiner Karriere, der neunte in dieser Disziplin.