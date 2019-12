Austria im Derby gegen Rapid, Kellerduell in Mattersburg

Die Austria hat sich vor dem großen Wiener Fußball-Derby zum Abschluss der 17. Bundesliga-Runde hohe Ziele gesteckt. In Rapids neuer Heimstätte sind die Violetten in fünf Spielen noch ungeschlagen, diese Serie wollen die "Veilchen" am Sonntag (17.00 Uhr) prolongieren. Zuvor (14:30) bekommt es Mattersburg im Kellerduell mit der Admira zu tun, Sturm Graz empfängt zu Hause Altach.