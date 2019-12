Merkel besucht erstmals NS-Vernichtungslager Auschwitz

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht am Freitag erstmals in ihrer Amtszeit das ehemalige NS-Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. An der sogenannten Todeswand im Stammlager Auschwitz, an der die Nazis im Zweiten Weltkrieg tausende Menschen erschossen, wird Merkel zunächst eine Gedenkminute einlegen. Anschließend werden Merkel und andere Gäste eine Rede halten.