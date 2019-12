Ärzte reanimierten Frau sechs Stunden nach Herzstillstand

Spanischen Ärzten ist es nach eigenen Angaben gelungen, das Leben einer Britin trotz eines sechsstündigen Herzstillstands zu retten. "Dies ist der längste uns bekannte Herzstillstand in Spanien", sagte der Arzt Eduard Argudo vom Vall-d'Hebron-Krankenhaus in Barcelona am Donnerstag. Es habe bereits ähnliche Fälle in den Alpen und in Skandinavien gegeben.