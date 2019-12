PSG feierte zwölften Saisonsieg - Mbappé und Neymar trafen

Frankreichs Fußball-Serienmeister Paris Saint-Germain hat den zwölften Saisonsieg eingefahren. Der Club aus der Hauptstadt gewann am Mittwochabend im Prinzenpark mit 2:0 gegen Nantes und verteidigte den Fünf-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze bei einem Spiel weniger als Verfolger Olympique Marseille.

Kylian Mbappé brachte Paris in der 52. Minute in Führung. Ein vermeintlicher Treffer von Superstar Neymar bei dessen Startelf-Comeback war zuvor nach Einsatz des Videobeweises wieder aberkannt worden (43.). Kurz vor Schluss traf der Brasilianer per Foulelfmeter (85.) zum Endstand.