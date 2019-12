Österreich vor Nations-League-Auslosung in Topf 1 der Liga B

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft wird bei der Auslosung für die kommenden Ausgabe der Nations League aus dem ersten Topf der Liga B gezogen. Das UEFA-Exekutivkomitee gab am Mittwoch in Nyon die Einteilung vor der Zeremonie am 3. März 2020 in Amsterdam bekannt. Definitiv bekommt es Österreich in der Nations League 2020/2021 damit weder mit Russland, noch mit Wales oder Tschechien zu tun.