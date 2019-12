Filmwirtschaft: Heimischer Film legte 2018 abermals zu

Der Aufwärtstrend im heimischen Kino hält an: 2018 verbuchten österreichische Filmproduktionen einen Marktanteil von 6,2 Prozent, ein Plus von 0,5 Prozentpunkten. Insgesamt zog es aber erneut weniger Leute ins Kino als 2017: Waren es damals 14,6 Mio. Tickets, wurden 2018 nur noch 12,9 Mio. Karten abgesetzt, wie aus dem aktuellen Filmwirtschaftsbericht hervorgeht. Ein Minus von 11,4 Prozent.

Genau 511.609 Besucher entschieden sich dabei für einen heimischen Film. Auch im Ausland konnte rot-weiß-rotes Filmgut dem Bericht zufolge reüssieren, 44 Filme zogen in 31 Ländern immerhin über zwei Millionen Zuschauer an. Ebenfalls vom Österreichischen Filminstitut angeführt wurde die Weiterverwertung von Kinofilmen im ORF, der 2018 insgesamt 131 geförderte Kinofilme in den Programmen ORF 1 und ORF 2 ausgestrahlt hat.

Insgesamt waren im Vorjahr 481 Filme in den heimischen Kinos zu sehen. Mit allen verkauften Kinotickets wurden 118,6 Mio. Euro lukriert (im Jahr davor waren es 131,2 Mio. Euro). Dominierend trat einmal mehr die US-amerikanische Filmindustrie auf, die gleich 43 der Top-50-Filme für sich verbuchen konnte. An der Spitze stand 2018 die Musicalverfilmung "Mamma Mia! Here We Go Again" mit über 480.000 Besuchen, gefolgt von "Avengers: Infinity War" und auf Platz 3 das Drama "Fifty Shades of Grey - Befreite Lust". In den Top-50 finden sich auch drei heimische Produktionen bzw. Koproduktionen: Rang 27 belegte Tim Tragesers "Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft" (rund 123.000 Besuche), gefolgt von "Arthur & Claire" von Miguel Alexandre auf Platz 40 mit rund 88.00 Besuchen. Auf Rang 46 findet sich die Doku "The Green Lie" von Werner Boote mit 78.000 Besuchen.

Der aktuelle Filmwirtschaftsbericht, der heuer zum 15. Mal veröffentlicht wurde, wirft aus diesem Anlass auch einen Blick zurück: Im Jahr 2004 erzielte der bestbesuchte Film im Kino ("(T)Raunschiff Surprise") 1,2 Mio. Besuche, ein aus heutiger Sicht "unerreichbarer Wert". Insgesamt wurden 2004 18,3 Mio. Kinotickets erlöst.