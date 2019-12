ÖFB-Elf testet am 30. März im Happel-Stadion gegen Türkei

Österreichs Vorbereitungen auf die Fußball-EM 2020 schreiten weiter voran. Die ÖFB-Elf bekommt es am 30. März 2020 im Wiener Ernst-Happel-Stadion in einem Test mit EM-Starter Türkei zu tun. Das verlautete der Österreichische Fußball-Bund am Mittwoch. Erst am Dienstag war bekanntgeworden, dass man am 2. Juni (20.45 Uhr) im letzten Heimspiel vor der Endrunde ebenfalls in Wien auf England trifft.