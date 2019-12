Koalition vor Weihnachten laut Blümel "unwahrscheinlich"

Koalitionsverhandler Gernot Blümel (ÖVP) glaubt nicht daran, dass bis Weihnachten ein fertiger Koalitionspakt ausverhandelt sein könnte. Eine Einigung bis zu diesem Zeitpunkt hält er für "unwahrscheinlich", sagte er der Tageszeitung "Österreich" am Dienstag. Am Dienstag stürzten sich die Vertreter von ÖVP und Grünen in eine neue Runde der Koalitionsverhandlungen.