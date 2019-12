Mindestens 17 Tote bei Busunfall in Chile

Ein Fernbus in Chile hat sich überschlagen und ist rund 30 Meter in die Tiefe gestürzt. Bei dem Unfall in der Nähe der Gemeinde Taltal im Norden des Landes kamen mindestens 17 Menschen ums Leben, wie die chilenische Zivilschutzbehörde (Onemi) am Montag mitteilte. Weitere 23 Menschen wurden bei dem Unglück verletzt.