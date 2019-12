Tresor aus dem Bregenzer Rathaus gestohlen

Unbekannte Täter haben am Wochenende einen Tresor mit diversen Unterlagen sowie eine geringe Menge Bargeld aus dem Bregenzer Rathaus gestohlen. Die Diebe drangen laut Polizei durch eine Notausgangstüre in das Gebäude ein, in weiterer Folge durchsuchten sie auf der Suche nach Beute mehrere Büros. Zum Verlassen des Rathauses nutzten sie erneut die Notausgangstür.