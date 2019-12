Witwe eines getöteten Promi-Wirtes wegen Mordes vor Gericht

Die Witwe eines getöteten Promi-Skihüttenwirtes im Pongau muss sich ab Montag in einem dreitägigen Prozess am Landesgericht Salzburg wegen des Vorwurfs des Mordes verantworten. Die 30-Jährige soll am 3. März 2019 ihrem 57-jährigen Mann einen Stich mit einem Küchenmesser in den Oberkörper versetzt haben, der Mann verblutete. Der Verteidiger spricht von einem tragischen Unfall.