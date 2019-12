Mayer-Sieg im Super-G von Lake Louise - Kriechmayr Dritter

Matthias Mayer hat am Sonntag den Weltcup-Super-G in Lake Louise gewonnen und die sieben Rennen dauernde Siegesserie der Norweger in dieser Disziplin auf der "Olympic" beendet. Der Kärntner Olympiasieger ließ bei seinem sechsten Weltcuperfolg deutlich Kugelverteidiger Dominik Paris aus Südtirol (0,40 Sek.) sowie den Oberösterreicher Vincent Kriechmayr und Mauro Caviezel (SUI/je 0,49) hinter sich.