Acht Tote bei Massenpanik in Diskothek in Brasilien

Bei einer Massenpanik in einer Diskothek in Brasilien sind Medienberichten zufolge mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Sie seien in der Nacht auf Sonntag bei einer "Baile Funk"-Party in Paraisopolis im Süden von Sao Paulo totgetrampelt worden, wie das Nachrichtenportal G1 unter Berufung auf das Gesundheitsamt berichtete.