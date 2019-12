Mann beging in Wien gleich zwei Mal Fahrerflucht

Ein 42-Jähriger Mann hat in der Nacht auf Sonntag in Wien-Ottakring gleich zwei Mal Fahrerflucht begangen. Zuerst flüchtete er nach einem von ihm verursachten Unfall. Dann kehrte er zum Tatort zurück, um sein Kennzeichen aufzuklauben. Beim neuerlichen Fluchtversuch fing die Polizei den Mann allerdings ab, berichtete die Exekutive in einer Aussendung.