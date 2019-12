Ein Toter bei Absturz von Kleinflugzeug in Schweden

Beim Absturz seines Kleinflugzeugs in Schweden ist ein Pilot ums Leben gekommen. Die Propellermaschine sei in den Garten eines Privathauses im südschwedischen Ronneby gestürzt, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Das Flugzeug ging demnach in Flammen auf.