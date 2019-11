Feuerwehr löschte vier Gebäude bei Großbrand in Hallstatt

Bei dem Großbrand, der in den frühen Morgenstunden in Hallstatt (Bezirk Gmunden) ausgebrochen war, ist um 12.30 Uhr "Brand aus" gegeben worden. Zwei Holzhütten am Seeufer und zwei Häuser standen in Flammen. Acht Feuerwehren waren mit 109 Feuerwehrleuten im Einsatz und konnten ein Übergreifen des Feuers auf weitere Häuser verhindern.