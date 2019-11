Österreicher wünschen sich zu Weihnachten Geld und Reisen

Die Österreicher wünschen sich zu Weihnachten am liebsten Bargeld (15,7 Prozent), Reisen (14,5 Prozent) und Gutscheine (13,9 Prozent). Die Liste der unbeliebtesten Geschenke führen in der Umfrage von Marketagent.com Socken mit 21,2 Prozent an. Durchschnittlich wollen Österreicher heuer sieben Packerln - das ist eines mehr als 2018 - verschenken, wobei Männer sechs und Frauen acht Präsente planen.