Taifun "Kammuri" steuert auf Philippinen zu

Ein starker Wirbelsturm hat Kurs auf die Philippinen genommen und könnte den südostasiatischen Inselstaat am Samstag mit heftigen Regenfällen und Windböen treffen. Taifun "Kammuri" bewege sich derzeit auf die Ostküste des Landes zu, teilte der philippinische Wetterdienst am Freitag mit. Seine Böen erreichen derzeit Windgeschwindigkeiten von bis zu 170 Kilometern pro Stunde.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP/Symbolbild)

In der östlichen Region Bicol und im Norden der Insel Luzon, wo auch die Großregion Metro Manila um die philippinische Hauptstadt liegt, riefen die Behörden zur Vorsicht auf. Auch Evakuierungen seien zu erwarten. In den betroffenen Gebieten stehen am Wochenende die Südostasienspiele bevor, die Sportveranstaltung soll am Samstag nördlich von Manila eröffnet werden.

Die Philippinen werden jedes Jahr von etwa 20 Taifunen heimgesucht, die unter anderem Überschwemmungen und Erdrutsche auslösen. Erst Anfang November riss Taifun "Nakri" vier Menschen in den Tod, unter ihnen auch zwei Kinder. Einer der stärksten Taifune, "Haiyan", traf den Inselstaat 2013: Mehr als 6.000 Menschen kamen ums Leben, rund vier Millionen verloren ihre Bleibe.