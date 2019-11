FridaysForFuture streikt am "Black Friday"

Die Umweltbewegung FridaysForFuture wird am heutigen "Black Friday", dem vor allem in den USA für seine Rabatte bekannten Schnäppchentag, unter dem Motto "Raus aus Fossilen, rein in die Zukunft!" erneut gegen die Erderwärmung auf die Straße gehen. Im besonderen Focus steht bei der vierten Demonstration 2019 die OMV. ÖAMTC und ARBÖ warnen vor Staus in der Wiener Innenstadt und in der Leopoldstadt.