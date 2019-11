Mehrere Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in Kanada

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Osten Kanadas sind mehrere Menschen gestorben. Bisher gebe es noch keine Hinweise auf die Unfallursache, sagte ein Sprecher der Polizei in Kingston in der Provinz Ontario am Donnerstag. Die Ermittlungen seien im vollen Gange. Die Unglücksmaschine hatte dem Sprecher zufolge sechs Sitzplätze.