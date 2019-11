Mindestens 13 Tote bei Zusammenstößen im Irak

Bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften sind im Süden des Irak am Donnerstag mindestens 13 Demonstranten getötet worden. Sie seien erschossen worden, als Sicherheitskräfte in der Stadt Nassiriya Donnerstagfrüh zwei besetzte Brücken geräumt hätten, hieß es in Sicherheitskreisen. Rund 50 weitere Demonstranten seien verletzt worden. Zudem wurde das iranische Konsulat in Najaf in Brand gesetzt.