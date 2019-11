"Six Seasons": Ö1 bringt KHM-Gemälde ins Radio

Das Kunsthistorische Museum (KHM) Wien hat bereits mit der theatralen Aufführungsserie "Ganymed" Erfahrungen darin gesammelt, die Gemälde des Hauses in neue künstlerische Kontexte zu stellen - nun ist das Radio an der Reihe. Gemeinsam mit Ö1 hat man die Podcast-Serie "Six Seasons" konzipiert, die ab 7. Dezember eine fiktive Geschichte anhand von sechs Bildern der Sammlung erzählt.