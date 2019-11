Leverkusen holte in Champions League 2:0-Sieg bei Lok Moskau

Bayer Leverkusen hat in der Fußball-Champions-League zumindest den dritten Tabellenplatz abgesichert. Der deutsche Bundesligist siegte am Dienstag bei Lok Moskau mit 2:0 (1:0) und ist damit auf jeden Fall für die K.o.-Phase in der Europa League qualifiziert.