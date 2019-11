Schuldspruch für Jugendlichen nach Sex mit Zwölfjähriger

Ein 16-jähriger Salzburger soll im Alter von 15 Jahren am 23. März 2019 Sex mit einer Zwölfjährigen gehabt haben. Am Montag wurde er bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und wegen Nötigung zu einer teilbedingten Haftstrafe von 15 Monaten, davon fünf Monate unbedingt, verurteilt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.