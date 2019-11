"Open Arms" mit 62 Migranten an Bord darf nach Italien

Die italienischen Behörden haben dem spanischen Rettungsschiff "Open Arms" mit 62 Migranten an Bord die Genehmigung für das Einlaufen in den Hafen Tarent in der Region Apulien erteilt. Die Ankunft wird am heutigen Montag erwartet, teilte die Betreiberin des Schiffes, die Nichtregierungsorganisation "Proactiva Open Arms", in der Nacht auf Montag via Twitter mit.