Offenbar keine ÖVP-Grüne-Mandatsmehrheit in der Steiermark

Laut der Hochrechnung der ARGE Wahlen geht sich laut derzeitigem Stand keine ÖVP-Grüne-Mandatsmehrheit im steirischen Landtag aus. Gemeinsam kommen ÖVP und Grüne auf 24 der 48 Mandate. Die ÖVP hält bei 18 Sitzen, was ein Plus von vier Mandaten gegenüber 2015 bedeutet. Die Grünen legen um drei Sitze zu und entsenden künftig sechs Abgeordnete in den Landtag.