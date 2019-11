Kantersiege von Mainz und Augsburg in deutscher Bundesliga

In der deutschen Fußball-Bundesliga hat Mainz 05 den Lauf von Hoffenheim beendet. Nach fünf Siegen in Serie musste sich die TSG am Sonntag in Sinsheim klar 1:5 geschlagen geben, dabei waren die Mainzer in der zweiten Hälfte ein Mann weniger. ÖFB-Teamspieler Karim Onisiwo war bis zur 75. Minute auf dem Platz und bereitete das 1:0 der Gäste vor. Ein Erfolgserlebnis gab es auch für den FC Augsburg.