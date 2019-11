Rodler Jonas Müller siegte bei Heim-Weltcup in Igls

Sprint-Weltmeister Jonas Müller hat nun auch seinen ersten Weltcupsieg. Dem Vorarlberger gelang die Premiere am Sonntag beim Weltcup-Auftakt im heimischen Eiskanal in Igls. Nach Bestzeit im ersten Lauf und viertbester Marke im zweiten gewann der 22-Jährige 0,147 Sekunden vor dem Russen Roman Repilow. In der Team-Staffel landete Österreich auf dem zweiten Rang, 0,025 Sekunden hinter Italien.