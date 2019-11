Berlusconi nach Sturz aus Mailänder Klinik entlassen

Italiens viermaliger Premier Silvio Berlusconi ist nach einem Sturz am Donnerstag in Zagreb aus der Mailänder Klinik entlassen worden, in der er sich seit Freitag befand. Dort wurde er wegen einer Prellung behandelt und Kontrollen unterzogen. Der 83-jährige Chef der rechtskonservativen Partei Forza Italia sei wohlauf, kündigte sein Arzt Alberto Zangrillo am Sonntag an.