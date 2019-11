Malaysias letztes Sumatra-Nashorn ist tot

Malaysias letztes Sumatra-Nashorn ist tot. Die 25-jährige Nashorndame Iman starb auf der Insel Borneo an Krebs, wie die Naturschutzbehörde des Bundesstaats Sabah mitteilte. Das Tier habe wegen der Tumore zuletzt an starken Schmerzen gelitten, sagte Behördenchef Augustine Tuuga. "Ich denke wir können bestätigen, dass das Sumatra-Nashorn in Malaysia jetzt ausgestorben ist", fügte er hinzu.