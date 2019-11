Nur Bühnenbild punktete bei Raumfahrtmusical in Klagenfurt

In der Koproduktion "Mars 2036" mit der Compagnie le Fils du Grand Reseau hat bei der Premiere am Stadttheater Klagenfurt am Samstagnachmittag das Bühnenbild die Hauptrolle gespielt: Audrey Vuong entwarf für das Musical eine Raumkapsel, in der die Darsteller wie schwerelos schwebten und sogar kopfüber sangen. Die wenig kindgerechte Geschichte einer unkonventionellen Mars-Mission überzeugte nicht.