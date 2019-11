Sechstes Double-Double von Jakob Pöltl in NBA

Die San Antonio Spurs haben am Samstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) nach zuletzt acht Niederlagen in Serie wieder einen Sieg gefeiert. Jakob Pöltl steuerte zum 111:104 über die New York Knicks sein sechstes Double-Double in der nordamerikanischen Profiliga bei. Er gehörte zum dritten Mal hintereinander der Startformation der Texaner an.