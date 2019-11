Mourinho mit erfolgreichem Debüt als Tottenham-Trainer

Jose Mourinho ist bei Tottenham ein erfolgreicher Einstand gelungen. In seinem ersten Spiel als Coach gewannen die "Spurs" am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League bei West Ham United mit 3:2. Fast 60.000 Zuschauer im London Stadium sahen den ersten Auswärtssieg von Tottenham seit zehn Monaten.