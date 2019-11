Minderjährige sollen in Niederlanden Züge beschossen haben

Facebook

Zugreisende berichteten am Freitagabend, sie hätten vor der Einfahrt in den Bahnhof von Breda einen Knall gehört. Mehrere Scheiben gingen kaputt - es war aber nur die Außenverglasung, die Innenverglasung blieb hingegen intakt, wie es weiter hieß. In der Stadt Eindhoven kam ebenfalls ein Zug mit einem beschädigten Fenster an, so die Polizei.

Die Polizei sei über einen Zeugen auf die Spur der Buben gekommen. Sie hatten den Angaben zufolge Pistolen dabei, die Stahlkugeln abfeuern können. Es werde untersucht, woher die Waffen stammen.