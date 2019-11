Kramp-Karrenbauer stellte auf Bundesparteitag Führungsfrage

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat auf dem Bundesparteitag in Leipzig am Ende ihrer Rede die Führungsfrage gestellt und indirekt ihren Rückzug vom Parteivorsitz angeboten. Wenn die Delegierten ihre Vorstellung von der Zukunft Deutschlands und dem Weg dorthin nicht teilten, "dann lasst es uns heute auch beenden, hier und heute", sagte sie am Freitag.