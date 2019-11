89-jährige Steirerin lag drei Tage in Haus hilflos am Boden

Die Aufmerksamkeit einer Bewohnerin einer Siedlung in Feldkirchen bei Graz dürfte einer 89-jährigen Pensionistin das Leben gerettet haben: Die Frau hatte die alte Dame in deren Haus schon länger nicht gesehen, sich Sorgen gemacht und die Polizei verständigt. Ein Beamter sah durch ein Fenster, dass die 89-Jährige am Boden lag. Die Feuerwehr öffnete die Tür, das Rote Kreuz brachte sie ins Spital.