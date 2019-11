Unbekannte stahlen in Bludenz 20 Tonnen Schokolade

Die Polizei in Tirol und Vorarlberg ermittelt seit Tagen in einem Fall von - nicht nur wegen der bevorstehenden Advent- und Weihnachtszeit - besonders dreister Kriminalität. Mit gefälschten Papieren ist es Anfang der Woche in Bludenz einem bisher Unbekannten gelungen, mit einer Lkw-Ladung von fast 20 Tonnen Milka-Schokolade spurlos zu verschwinden.

© APA (Symbolbild/dpa)

Wie von der federführenden Polizei in Tirol am Donnerstag zu erfahren war, wurde am Montag ein Lkw-Zug mit tschechischen Kennzeichen in Bludenz mit fast 20 Tonnen Schokolade im Wert von rund 50.000 Euro für den Transport nach Belgien beladen. Soweit schien alles normal. Die süße Fracht ist aber am Zielort Belgien nicht angekommen, von Fahrer und Fahrzeug fehlt bisher jede Spur.

Die Ermittlungen haben bisher ergeben, dass ein Frächter aus dem Tiroler Unterland mit dem Transport beauftragt worden war. Dieser gab den Auftrag an eine ungarische Firma weiter und diese wiederum an eine tschechische. Ein Unbekannter wies sich gegenüber dem ungarischen Frächter als Mitarbeiter der tschechischen Firma aus und konnte schließlich in Bludenz die Ware für Belgien übernehmen.

Wie sich nun im Zuge der Ermittlungen herausstellte, waren die Kennzeichen des Sattelanhängers als gestohlen gemeldet, auch die Kennzeichen der Zugmaschine stimmten nicht mit den Papieren überein. "Bei den vorgelegten Dokumenten handelte es sich offensichtlich um Totalfälschungen", ist die Polizei überzeugt.