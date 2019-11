Herzog in Polen in B-Gruppe auf 500-m-Bahnrekord aus

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog startet am Samstag für sie ungewohnt in einem 500-m-Weltcup in der B-Division. Durch ihre Disqualifikation vergangene Woche in Minsk und dem damit verbundenen Abstieg aus der A-Division muss sie sich am Samstag in Tomaszow Mazoviecki über Rang eins oder zwei in ihrer Kategorie wieder hochkämpfen. Ein allzu großes Problem sollte das für die 24-Jährige nicht werden.