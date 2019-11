Türkei fliegt Drohnenangriff gegen Kurdenmiliz in Nordsyrien

Mehr als einen Monat nach ihrem Einmarsch in Nordsyrien hat die Türkei nach eigenen Angaben einen Angriff mit Drohnen in dem Einsatzgebiet geflogen. Dabei seien sieben Kämpfer der Kurdenmiliz YPG "außer Gefecht" gesetzt worden, so das Verteidigungsministerium. Es habe sich um einen Einsatz im ländlichen Teil Kobanes gehandelt, dort gilt eine Waffenruhe. Die YPG bestätigte den Angriff nicht.