Häftling setzte in Grazer Justizanstalt Zelle in Brand

Ein 20-jähriger Insasse der Justizanstalt Graz-Karlau hat am Mittwochnachmittag seine Zelle in Brand gesetzt, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Die Anstaltsfeuerwehr brachte die Flammen rasch unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. Ein Justizwachebeamter wurde vom Häftling attackiert, aber nicht verletzt. Warum der Mann das Feuer gelegt hatte, war am Donnerstag noch unklar.