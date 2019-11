48-Tonnen-Kran stürzte in die Tiefe

Ein 48 Tonnen schwerer Lkw-Kran ist am Mittwoch in St. Andrä im Lavanttal von einer Straße abgekommen und 30 Meter tief abgestürzt. Laut Polizei war der 43-jährige Fahrer in einer Kurve zu weit an den Fahrbahnrand geraten. Der Untergrund gab nach und der Lkw-Kran stürzte rücklings in einen Wald. Der Fahrer blieb unverletzt, am Kran entstand aber wohl Totalschaden.