EVP beschließt Klima-Resolution - Kurz-Rede geplant

Nach der Wahl von Donald Tusk zu ihrem neuen Präsidenten will sich die Europäische Volkspartei (EVP) auch inhaltlich neu aufstellen. Zum Abschluss des zweitägigen EVP-Kongresses in Zagreb soll am Donnerstag eine Klimaresolution angenommen werden. ÖVP-Chef Sebastian Kurz wollte um 12.00 Uhr das Wort ergreifen. Mit Spannung wird erwartet, ob er dabei auch türkis-grüne Akzente setzen wird.