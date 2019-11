Kulturhauptstadt 2024: Weitere 3 Mio. Euro für Salzkammergut

Vor gut einer Woche hat das Salzkammergut mit Bad Ischl an der Spitze den Titel Europäische Kulturhauptstadt 2024 geholt. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) will bereits im Doppelbudget 2020/21 drei Millionen Euro dafür in der Kulturdirektion reservieren. Einen entsprechenden Zusatzantrag werde er am Donnerstag in den Finanzausschuss einbringen, hieß es in einer Presseaussendung.