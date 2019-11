Mindestens drei Tote bei Unruhen in Bolivien

In Bolivien sind bei Zusammenstößen zwischen Anhängern des zurückgetretenen Präsidenten Evo Morales und den Sicherheitskräften mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Weitere 30 Menschen wurden verletzt, als Soldaten und Polizisten in der Stadt El Alto Blockaden der Demonstranten räumten, um den Weg für Tanklastzüge freizumachen, wie die staatliche Ombudsstelle am Dienstag mitteilte.