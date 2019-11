Italien startete Werbekampagne für Heimkehr von Migranten

Die italienische Regierung hat mit einer Werbekampagne für Migranten begonnen, die freiwillig in ihre Heimat zurückkehren wollen. Die Rückführung wird mit Geldern aus einem Fonds der italienischen Regierung und der EU finanziert. "Dream is Reality" (Traum ist Wirklichkeit), lautet der Slogan der Werbekampagne, die am Montag in einigen italienischen Tageszeitungen geschaltet wurde.