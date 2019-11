Regierung des Jemen in Hafenstadt Aden zurückgekehrt

Die international anerkannte Regierung des Jemen ist nach monatelangen Kämpfen gegen Separatisten im Süden des Landes in die Hafenstadt Aden zurückgekehrt. Ministerpräsident Muin Abdul Malik sei am Montag in Aden eingetroffen, hieß es in Regierungskreisen. Er sei zusammen mit sieben Ministern, sowie seinem leitenden Sicherheitsbeauftragten aus Saudi-Arabien angereist.